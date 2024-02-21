Slovakya'da Türkiye'nin ihracat hedefleri vurgulandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret temaslarnı artırmak üzere bulunduğu Slovakya'da Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katılarak, yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısına katıldığını belirterek, görüşmeye dair bilgi verdi.

Bolat, DTİK toplantısında, Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumunu ve ihracat hedeflerini tekrar vurgulama fırsatı bulduklarını ifade etti.

Etkinlikte, Türk iş dünyasının uluslararası başarılarını ve Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir destinasyon olduğunu yinelediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağı oluşacak"

Slovakya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için işbirliği ve karşılıklı yatırım fırsatlarının önemini ele aldık. DTİK çatısı altında yapılan çalışmalarla birlikte yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağının oluşması, Türk diasporasının oluşmasına katkı sağlarken, Ticaret Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz desteklerle iş insanlarımız ve girişimcilerimizle birlikte belirlediğimiz yol haritamızı uygulamaya devam ediyoruz.

"Daha fazla ihracat, daha güçlü ekonomi, daha güçlü Türkiye"

Stratejilerimiz kapsamında, uluslararası rekabetçiliğimizi ve yatırım akışını artırarak, daha fazla ihracat, daha güçlü ekonomi, daha güçlü Türkiye hedefimizi iş insanlarımızın, girişimcilerimizin ve bizlerin desteğiyle emin adımlarla gerçekleştireceğiz.

Heyetler arası görüşmeler

Bakan Bolat, Slovakya'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceği ve geliştirilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)