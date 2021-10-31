Sofralık zeytin ihracatı ilk kez 150 milyon doları geçti

Sofralık zeytin ihracatı ilk kez 150 milyon doları geçti

Ege İhracatçı Birlikleri, sofralık zeytin ihracatında 2020-21 sezonunda, Türkiye tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajının geçildiğini bildirdi.

İhracattaki önemli kozlarımızdan biri olan zeytinden iyi haberler geliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda 430 bin ton sofralık zeytin rekoltesi gerçekleşirken bunun 88 bin 430 tonu ihraç edilerek, 150 milyon 142 bin dolarlık dövizi geliri elde edildi.

SİYAH ZEYTİN İHRACATINDA ALMANYA İLK SIRADA

Siyah zeytin ihracatında ilk sırada 33,5 milyon dolarlık tutarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 18,8 milyon dolarla Irak, 17,7 milyon dolarla Romanya izledi.

Yeşil zeytin ihracatında da Almanya 8,8 milyon dolarla birinci, Irak, 7,1 milyon dolarla ikinci, ABD, 3,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

90 MİLYON ZEYTİN MEYVE VEREN AĞAÇLAR ARASINA KATILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin 2002 sonrasında kazandığı 90 milyon zeytin ağacının meyve veren ağaçlar arasına katıldığını ve zeytin rekoltesinin her yıl artmasını beklediklerini belirtti.

2021-2022 SEZONUNDAN DAHA YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR

Sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin 2021-2022 sezonunda, önceki yıllardan yüksek olacağına ilişkin ipuçlarına sahip olduklarını ve 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedeflediklerini belirten Davut Er, "Zeytin üreticisinin önemli maliyet kalemleri gübre, ilaç ve akaryakıt başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinde astronomik artışlar oldu. Üreticilerimizin ağaçlarına bakabilmeleri için üreticimize verilen primlerin zeytinyağında 3 lira, dane zeytinde de 75 kuruşa çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.