Soğuk kış, Avrupa'nın gaz depolarını ocakta boşaltabilir

Koronavirüs salgınıyla başlayan enerji krizinin dönüm noktası Ukrayna-Rusya Savaşı oldu. Yaşanan olaylar, enerji açısından kışa hazırlık yapan Avrupa'yı zor durumda bıraktı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda tırmanan enerji krizi sonrasında yaşananlar şimdi kışa girmeye hazırlanan Avrupa ülkelerini kara kara düşündürmeye başladı.

Avrupa'da ekimde insanlar evlerini ısıtmak için gaz kullanmaya, yani depolardan gaz çekilmeye başlandığı dile getiriliyor.

"Avrupa'nın depolarındaki gaz ocak ayının sonlarına doğru bitebilir"

GazDay Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Mehmet Doğan, Avrupa'nın doğalgaz depolarının yüzde 80 doluluğa ulaştığını belirterek, açıklanan yüzde 15 tasarrufa rağmen Avrupa'nın depolarındaki gazın ocak ayının sonlarına doğru bitebileceğini belirtti.

"2020'de 1.000 metreküp doğalgaz fiyatı 60-70 dolardı"

AA'nın haberine göre, Doğan, 2020'de Avrupa'da 1.000 metreküp doğalgaz fiyatının 60-70 dolar seviyelerinde olduğunu anımsattı.

Tüccarlar gazın fiyatını artırarak pazara sundu

Doğan, söz konusu dönemde Rusya'dan Avrupa'ya günlük 385 milyon metreküp doğalgaz akışı olduğunu ifade ederek, "Rus gazı Polonya ve Ukrayna üzerinden, ayrıca Kuzey Akım-1 boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya geliyordu. 200 dolarlara ulaşan fiyat seviyesi çok önemsenmedi. Kâr etmek isteyen tüccarlar da 70 dolardan alıp depoladıkları gazı, bu seviyelere yükselince satmaya başladılar." diye konuştu.

"Kuzey Akım-2 açılmadı, 2022'nin başına 1.500 dolar seviyesine geldi"

Rusya'nın belki bir "oyun planı" düşünerek sözleşme miktarlarının üstünde üretim yapmadığını, belki de talep tahminleri kendisine ulaşmadığı için temkinli davrandığını anımsatan Doğan, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki küçük alıcılar ve şirketler 'Rusya nasıl olsa ihtiyacımız olması durumunda bize gaz satar' diye düşünüyorlardı. Bu iş bekledikleri gibi olmadı. 2008 global krizi öncesinde 500 dolarları görüp 'ne kadar yüksek fiyat' diyorduk ama burada alıp başını gitmeye başladı. Bunu çözecek bir unsur vardı. Kuzey Akım-2 hazır hale gelmişti. Fiyatlar yüksekti, gelecek piyasasından gaz alınabilirdi ama Kuzey Akım-2 devreye girerse fiyatlar düşebilirdi. Kuzey Akım-2 maalesef açılmadı. 2022'nin başına bu şekilde geldik. Fiyatlar 1.500 dolar seviyesine geldi."

"Kuzey Akım-1'den gelen gaz zaten azalmıştı"

Kuzey Akım-2'nin iptalinin ardından karşılıklı birçok olay yaşandığını anlatan Doğan, "Gaz akışını kesme hamlesine kadar Avrupa'ya gelen gaz miktarı zaten günlük 73 ila 76 milyon metreküp civarındaydı. Zaten Kuzey Akım-1'den 160 milyon metreküp yerine günde 33 milyon metreküp gaz geliyordu. Yani bu son kapatma aslında 'Ruslar gazı kesti' gibi değerlendirilecek bir durum değil. Zaten gaz gelmiyordu." diye konuştu.

Avrupa'da kış sezonu Türkiye'den daha erken başlıyor

Avrupa'da kış sezonunun Türkiye'den daha erken başladığına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de depolara kasım ayında da gaz atabiliriz. Pastırma yazı gibi durumlarda hava 20-25 derece olunca o sıcaklarda depoya gaz atabiliyoruz. Ekimde 18 derece oluyor ve büyük bir ısıtma ihtiyacımız olmuyor ama Avrupa'da ekimde insanlar evlerini ısıtmak için gaz kullanmaya, yani depolardan gaz çekilmeye başlanıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın depoları doldurma süresi eylül sonunda bitiyor. Şu aşamada bakınca Avrupa depolarında tam olarak istenilen hedefe gelemedi ama oldukça iyi bir oranda doldurdu. Bunun sebebi de Rusya'nın gazı bu sene kademeli olarak azaltmasıydı. Rusya, gazı ocakta ya da savaştan sonra hemen kesseydi, Avrupa'nın bu seviyeleri görme şansı yoktu."

"Avrupa'da sanayide kesintiler yaşanabilir"

Doğan, Avrupa'da fiyatların kendi haline bırakılmasının da bir ihtimal olduğunu belirterek, sanayide birtakım kesintilerin yaşanabileceğini ancak gıda tedariki yapan bazı fabrikaların bundan muaf tutulabileceğini söyledi.