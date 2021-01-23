Soğuklar balık fiyatlarını artırdı

Soğuk hava nedeniyle balıkçıların ağ atmakta zorlanması ve lokantaların kapalı olmasından dolayı tüketimin düşmesi balık fiyatlarına yansıdı.

Balık sezonunun açılmasıyla tüketiciler önce balığa doydu; şimdi de hamsi avının yasaklanması ve soğuklar nedeni ile tezgahlardaki fiyat artısından yana dertli.

GEÇEN YIL 15 LİRAYA SATILAN HAMSİ 30 LİRAYI GÖRDÜ

Marmara Denizi ve Karadeniz'de etkili olan soğuk hava, kuvvetli lodos ve poyrazdan dolayı gemileri ağ atmakta zorlandı. Olumsuz hava koşulları ise tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatını artırdı. Geçen yıl aynı dönemde kilosu 10-15 liraya alınan hamsinin fiyatı 30 lirayı buldu.

RESTORANLARIN KAPANMASI DA FİYATTA ETKİLİ

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Cengiz Balta, pandemi nedeniyle restoranların kapanmasının da fiyatlara etki ettiğini söyledi.

SOĞUK HAVA AVI ZORLAŞTIRINCA

Balık halinden çıkan balıkların kilogram fiyatına ortalama 10 lira eklendiğini ifade eden Balta, “Kilogramı 40- 60- 100- 120-150 liraya balık var. Havalar soğuk olunca balık az çıkıyor ve fiyatları pahalı oluyor" dedi. Balık ve tavuk fiyatlarının şu süreçte eşitlendiğini anlatan Balta, “Vatandaş, şu süreçte ucuza balık yemeyi beklemesin. Balığı biraz daha korumamız lazım. Ucuz balık için av yasağına uymamız lazım." diye konuştu.

ET, BALIKTAN DAHA PAHALI

Balıkçı Ahmet Mercan ise her bütçeye uygun balık olduğunu söyledi. Balığın besin ve lezzet olarak yerinin ayrı olduğunu anlatan Mercan, “Etin kilosu 70- 80 lira. Bir kilo etle 3 kişi doymaz ama 1 kilo balıkla 3 kişi rahatlıkla doyar. Balığın besin değeri daha yüksek. Kilosu 20 liradan fiyat başlıyor" dedi. Vatandaşın genelde hamsi, istavrit, kubbes, sardalya tükettiğini anlatan Mercan, “Hamsi yasak olduğu için fiyatı 30 lira. Donduruculardan geliyor. Öyle satabiliyoruz." diye konuştu.

BALIK FİYATLARI

Kentteki büyük balık pazarlarından birinde tezgahtaki balıkların kilogram fiyatları ise şöyle: “Hamsi 30, sardalya 30, mırmır 35, kubbes 35, istavrit 40, lokum 40, çipura 50, turna 50, mercan 60, levrek 60, çinekop 110."