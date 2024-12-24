Haber Merkezi
Milyonlar nefeslerini tuttu, asgari ücret için belirlenen rakamı bekliyor.
Türkiye gündeminde uzun süredir yer alan asgari ücret konusu, artık nihai karara bağlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan son toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 TL OLDU
Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı.
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