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Ekonomi



SON DAKİKA! 2025 yılı asgari ücreti belli oldu

SON DAKİKA! 2025 yılı asgari ücreti belli oldu Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.