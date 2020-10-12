Son dakika bitcoin haberleri

Yatırımcılarına yıllar içinde oldukça iyi kazançlar sağlamış olan Bitcoin, artık güçlü bir finans ürünü haline gelmiş, devletlerin, merkez bankalarının ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Dünya finans sektörü zaman zaman yerel zaman zaman da uluslararası krizler yaşıyor. Özellikle ABD ve İngiltere gibi dünya ekonomisinin merkezi olan yerlerde meydana gelen en ufak değişimler bütün dünya piyasalarını yakından etkiliyor. Son olarak 2008 yılında yaşan küresel kriz, finans dünyasında yeni arayışlara neden oldu. Bunun meyvesi de Bitcoin ile ortaya çıktı.

Bitcoin, 2008 yılında eşler arası elektronik nakit sistemi tanımlamasıyla ortaya çıktı. Herhangi bir merkezi otorite tarafından yönetilmeyen, tamamen Blockchain teknolojisi üzerine kurulu olan dijital para birimi, geleneksel para birimlerinden farklı olarak geliştirildi. Kriptografik olarak güvence altına alındığı için de Bitcoin bir kripto para birimi olarak bu alanda bir ilke imza attı.

31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto adlı bir kişi ya da grup tarafından Bircoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi adlı teknik bir doküman (whitepaper) yayımlandı. Bu sayede Bitcoin ortaya çıkmış oldu. Bu kripto para, üçüncü parti ödeme sistemlerine, bankalara, aracı kurumlara güvenme ihtiyacını ortadan kaldırıyor, iki tarafın teknoloji ile doğrudan iletişim kurmasını sağlıyordu. Yıllar içinde büyük değişim ve gelişim gösterse de Bitcoin mantığı hep aynı kaldı. Bu da uluslararası piyasalarda aracıları ortadan kaldırmak isteyen yatırımcılar, para transferi yapmak isteyenler için Bitcoin’i son derece cazip hale getirdi.

Bitcoin Ne Olacak?

Günümüz geleneksel finans sistemi aracılar üzerine kuruludur. Bankalar, devlerler, merkez bankaları veya kuruluşlar sistemi kontrol etmektedir. Oysa Bitcoin ağında herhangi bir otorite, devlet başkanı, merkez bankası, kuruluş veya şirket bulunmuyor. Sadece bir grup gönüllü kod yazarı Bitcoin’in arkasında bulunuyor.

Yıllar içinde Bitcoin haricinde onlarca kripto para ortaya çıkmış ve bunlar altcoin olarak adlandırılmaktadırlar. Bugün sayıları binin üzerinde olan kripto para birimleri arasında halen en popüleri Bitcoin’dir ve kripto para ile işlem yapmak isteyenlerin halen en çok tercih ettikleri para birimidir.

Yatırımcılarına yıllar içinde oldukça iyi kazançlar sağlamış olan Bitcoin, artık güçlü bir finans ürünü

haline gelmiş, devletlerin, merkez bankalarının ilgisini çekmeyi başarmıştır. Özellikle 2017 yılında pek çok kişiye çok büyük kazançlar sunmuş olan Bitcoin, yıl başından bu yana yeniden yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Mesela ABD’de hükümetin kişi başı 1200 dolar pandemi yardımı dağıttığı günlerde binlerce kişi yardım paralarıyla Bitcoin satın almıştır.

Uzmanlardan Bitcoin Analizleri

Dünyanın önde gelen finans uzmanları artık Bitcoin’i altın, gümüş, petrol, döviz gibi bir yatırım aracı kabul etmekte, geleceği hakkında analizler yapmaktadırlar. Fakat Bitcoin hakkında yapılan analizler oldukça fazladır ve eğer işin ehli uzmanların tavsiyelerine uymadığınız taktirde kazanç değil, zarar etmeniz pek de zor değildir.

Gerek Bitcoin gerekse diğer kripto paralar hakkında yatırımcıların en büyük tereddüdü, fiyatların çok hızlı değişmesidir. Altın, gümüş, dolar, Euro gibi küçük iniş çıkışlar yerine Bitcoin’de meydana gelen iniş çıkışlarda makas çok daha fazla açılabilmekte, kısa sürede fiyat farkları oldukça yüksek olabilmektedir. Tam da bu noktada Bitcoin haberleri konusunda dikkatli olunmasında büyük fayda var.

En İsabetli Bitcoin Analizleri

Bitcoin haberleri konusunda ülkemizde takip edebileceğiniz en iyi sayfaların başında Koindeks geliyor. Sayfa, uzun yıllardır sektörün içinde ve alanında uzman kişilerden oluşuyor. Kripto para piyasalarını yakından takip eden analistler, günlük, haftalık Bitcoin teknik analizleri yayınlıyorlar. Kripto para biriminin geçmişini, bugününü ve geleceğini bütün etmenler eşliğinde değerlendiriyorlar.

Siz de ne zaman, nerede, nasıl konum alacağınızı öğrenerek yatırımlarınızdan kâr elde edebiliyorsunuz.