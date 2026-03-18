SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı..

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar, Fed Açık Piyasa Komitesi’ndeki 11-1 oyla alındı.

Tek karşı oy, 25 baz puanlık faiz indirimi talep eden Fed Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran’dan geldi.

İKİ BUÇUK YIL SONRA İLK KEZ OY AYRILIĞI YAŞANDI

Yeni yayımlanan projeksiyonlarda, 2026 yıl sonu medyan faiz beklentisi yüzde 3,4 seviyesinde korunurken, 2027 ve 2028 için medyan faiz tahminleri yüzde 3,1 olarak açıklandı. Uzun vadeli medyan faiz tahmini ise yüzde 3,0’dan yüzde 3,1’e yükseltildi. Projeksiyonlar, 2026 ve 2027 yıllarında her birinde 25 baz puanlık faiz indirimi öngörse de, 19 politika yapıcıdan 7’si 2026’da faizlerin değişmeyeceğini savundu; ayrıca bir yetkili 2027’de faiz artışı öngördü. Bu durum, Fed’de yaklaşık iki buçuk yıl sonra ilk kez oy ayrılığına işaret ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

2026 yıl sonu için PCE enflasyonu Aralık’taki yüzde 2,4 tahmininden yüzde 2,7’ye çıkarıldı. Çekirdek PCE enflasyonu da yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye yükseltildi. Fed’in enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor.

Büyüme ve işsizlik cephesinde görünüm nispeten olumlu. 2026 yıl sonu işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,4 ile sabit tutulurken, GSYH büyüme tahmini Aralık’taki yüzde 2,3’ten yüzde 2,4’e revize edildi. Uzun vadeli büyüme beklentisi de yüzde 1,8’den yüzde 2,0’a yükseldi.

Fed, politika faizini en son 10 Aralık’ta 25 baz puan indirmişti ve politika faizi 2022 sonundan bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.