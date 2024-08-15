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SON DAKİKA! Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

SON DAKİKA! Köprü geçiş ücretlerine zam geldi Son dakika haberine göre, otoyol ve köprü ücretleri bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 33 lira oldu..