SON DAKİKA! Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Köprü ve otoyollara zam..
Son dakika haberini Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) duyurdu.
KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.
Belirlenen yeni tarife, KGM'nin resmi internet sayfasından yayınlandı.
15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜLERİNDEN TEK YÖN OTOMOBİL 33 TL
Buna göre, 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için fiyatlar otomobiller için tek yön 24 TL’den 33 TL’ye yükseldi.
YAVUZ SULTAN SELİM 70 TL, OSMANGAZİ 555 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 49 TL’den 70 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 399TL’den 555 TL’ye çıktı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 585 TL
1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise otomobil için 419 liradan 585 liraya yükseldi.
İSTANBUL-ANKARA OTOYOLU 187 TL, İSTANBUL-İZMİR OTOBANI 1370 TL
Ayrıca İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu’nun ücreti otomobiller için 187 TL; İstanbul-İzmir Otobanı ücreti otomobiller için 1370 TL oldu..
KARAYOLLARI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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