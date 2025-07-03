SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz zam oranı belli oldu

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıklaması ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.

Emekli maaşları yılda iki kez belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2025 Temmuz-Aralık ayları arasında uygulanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zam oranı belli oldu.

Türkiye'de toplam 16,4 milyon emekli bulunuyor. Çalışan emekli sayısı da 2 milyonu aştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

3 milyon 716 bin kişi en düşük emekli maaşını alıyor.

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor.

2025 Ocak’ta en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkartıldı.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 880,98

2025 Temmuz'da en düşük emekli aylığı 2 bin 411,98 lira farkla 16 bin 880,98 lira oldu,

Kök maaşı bu rakamın altında olanlar, temmuz ayı için karar verilecek en düşük emekli maaşını almaya hak kazanacak. AK Parti kurmayları bu yıl da bu doğrultuda bir çalışma olacağını ve Meclis’teki kanuna eklenerek resmileşeceğini açıklamıştı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak ve en düşük memur maaşı 50 bin 665,31 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 22 bin 607,1 olarak uygulancak.