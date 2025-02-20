SON DAKİKA! TCMB rezervleri rekor kırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık banka istatistiklerini paylaştı.

Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 167,5 milyar olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri ise 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

NET REZERVLER

Geçen hafta TCMB'nin net rezerv göstergelerinde de belirgin iyileşme görüldü. Buna göre net rezerv 72,3 milyar dolardan 78,2 milyar dolara yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezerv de 14 Şubat haftasında 71,4 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv 65,1 milyar dolardı.

TCMB REZERVLERİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Swap hariç net rezervlerde daha önce kaydedilen en yüksek seviye 2011 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Böylece tüm yükümlülüklerinden arındırılmış TCMB rezervleri en yüksek seviyeyi görmüş oldu.