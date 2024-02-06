Soruşturma tamamlandı! Çin menşeli dış lastik ithalatında damping önlemine devam Türk imalatçı ve üreticisini korumak için önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Çin menşeli dış lastik ithalatına yönelik damping önleminin süreceği açıklandı.

AA

Ticaret Bakanlığı, binek otomobillerin dışında kullanılan iş araçlarının lastiklerinin ithalatında Türk üreticisini koruyan bir tedbir aldı.

Çin menşeli ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastiklerinin kauçuktan yeni dış lastikler ithalatında dampinge karşı uygulanan önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Böylece, ayrıca piyasada rekabet gücü de korunacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Piyasada faaliyet gösteren lastikçiler müracaat etti

Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen, Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret, Goodyear Lastikleri Ticaret, Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi, Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret ile Kocaeli Lastik şirketleri tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda süre uzatımına karar verildi

Yürütülen soruşturma sonucu, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

CIF bedelinin yüzde 60'ı oranında önlem

Bu kapsamda, otobüs ve kamyonlarda kullanılan dış lastiklerden yükleme endeksi 121'i geçenler, tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar ve yalnız ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri için dampinge karşı CIF bedelinin yüzde 60'ı oranında önlem uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)