Sosyal Güvenlik Başuzmanı açıkladı! 2025 Ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT’li daha emekli olabilir Geçen yıl emekliler ordusuna 2 milyon 193 bin 791 kişi katıldı. Bu rakamın içinde EYT'liler de var. Yaklaşık bir yıl önce alınan kararın ardından 1 milyon 750 bin-1 milyon 800 bin arası kişi de EYT'den emekli oldu. Uzmanlar bu sayıya yeni EYT'lilerin daha katılacağını belirterek sayı veriyor.

İHA

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışanlar, emeklilik hakkı kazandı.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra merak edilen SGK 2023 yılı istatistikleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Buna göre 2023 yılında SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, Bağ-Kur kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı kapsamında ise 86 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı.

Böylelikle yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu.

"EYT düzenlemesinden en çok SSK’lı çalışanlar yararlandı"

Açıklanan istatistikleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK’lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK’lı olduğunu ifade etti.

“2 milyon 193 bin emeklinin yaklaşık 1 milyon 800 bini EYT’li”

EYT düzenlemesiyle 2023 yılı sonu itibariyle 2 milyon 193 bin kişinin emekli olduğunu belirten Karakaş, şu şekilde konuştu:

Fakat 2 milyon 193 bin kişinin tamamı EYT’li değil. Çünkü SGK’nın istatistiklerine baktığımız zaman önceki yıllara genel olarak 380 binle 440 bin arası zaten emekli çıkması söz konusu. Dolayısıyla bu ortalama rakam 440 bin civarı dediğimiz taktirde 2023 yılında emekli olanların sayısı da 2 milyon 193 bin olduğuna göre bu durumda 1 milyon 750 binle 1 milyon 800 bin arası EYT’li 2023 yılında emekli oldu.

“2 milyon 193 bin emeklinin 1 milyon 925 bin SSK’lı”

EYT düzenlemesiyle emekli olanların çoğunun SSK’lı olduğunu ifade eden Karakaş, şu bilgileri verdi:

SGK verilerine göre 1 milyon 925 bin SSK’lı emekli var. Bu oran Bağ-Kur’da 182 bin civarında olduğu görülmekte. Memurlarda ise 86 bin civarında emekli var. Bu rakamlara baktığımız zaman EYT’den en çok faydalanan kesimin özellikle SSK’lıların, işlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bağ-Kur’lar neden emekli olmadıklarına baktığımız zaman, prim borçlarından emekli olamadıklarını söyleyebiliriz.

"Esnaf emekli olamadı"

Her ne kadar çok cazip şartlarla prim yapılandırması yapmış olsa bile özellikle esnaf kesimi, borçlarının ödeyemediğinden dolayı emekli olamadı.

"Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi emekli sayısını artıracak"

Karakaş, Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi ile 9.000 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7.200 güne indirilmesiyle Bağ-Kur’lu emekli sayısının artacağını da sözlerine ekledi.

“2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT’li daha emekli olabilir”

Karakaş, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT’linin daha emekli olabileceğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

Bunun da nedeni SSK’lı EYT’liler 25 yıllık sigortalılık süresini beklediklerinden dolayı emekli olamamışlardı. 25 yıllık sigortalılık süresinin dolacak olması ve ayrıca memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi ile matrah bazında düzeltmeler olması bunu başlıca nedenleri arasında. Yine Bağ-Kur prim indirimi yani pirim gününün 9.000 binden 7.200 güne düşmesi halinde 1 milyona yakın Bağ-Kur’lu esnafın faydalanması göz önünde bulundurulduğu zaman bu rakam 1 milyonun çok üzerinde olacağı söylenebilir.

“EYT’den en az yararlanan memurlar”

EYT düzenlemesinde en az yararlanan kesimin memurların olduğunu dile getiren Karakaş, şu ifadelerde bulundu:

Neredeyse EYT’den emekli olan memur sayısı yok gibi. 2 milyon 193 bin olan toplam emeklilerin içerisinden memur emeklisi olan 86 bin kişiye baktığımızda son derece az olduğunu görüyoruz. Çünkü memurlar ikramiyelerine çok büyük bir etki yaptığından, 3600 ek göstergeyi beklemelerinden, seyyanen zammın emekli maaşlarına yansımaması ve hem çalışırken aldıkları maaşla emekli olduktan sonra aldıkları maaş arasında bir uçurumun olması nedeniyle emekli olmaya sıcak bakmıyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)