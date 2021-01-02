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    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımlar 45 milyar TL'yi geçti

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, destek ve yardım kapsamında yapılan ödemeleri değerlendirdi.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 14:29
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    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımlar 45 milyar TL'yi geçti

    Türkiye, koronavirüs salgınına karşı çalışanları ve tüm vatandaşları korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'nı devreye aldı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, program kapsamında yapılan yardımlara ilişkin son bilgiyi paylaştı.

    DOĞRUDAN DESTEK VE YARDIMLARIN MİKTARI

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020’de koronavirüsün etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 milyar TL’yi aştı." dedi.

    Selçuk, 2021 yılında da vatandaşları korumaya devam edeceklerini söyledi.

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımlar 45 milyar TL yi geçti #1

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımlar 45 milyar TL yi geçti #2

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