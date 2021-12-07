Soya fasulyesi fiyatları arttı

Hububat piyasasında soya fasulyesi, Brezilya'da yağışların azalması ve arz endişeleriyle yükseldi.

Dünyada yapılan açıklamaların dışında doğa olayları da tarım emtialarının fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Brezilya'da yağışların az olması ve ABD'den ihraç ürünlere yönelik güçlü talebin etkisiyle arz endişelerinin artmasına paralel olarak yükseldi.

Buğday fiyatları gerilerken Rusya'nın ihracatına ilişkin belirsizlikler kayıpları sınırladı. Mısır fiyatları ise yatay seyretti.

SOYA FASULYESİ VADELİ KONTRATLARI YÜZDE 0,2 DEĞER KAZANDI

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları, dün yüzde 0,5 ekside kapandıktan sonra yüzde 0,2 değer kazanarak 12,63 dolar/bushel yani 464.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday yüzde 0.2 gerileyerek 8,04 dolar/bushel yani 295,4 dolar/ton seviyesine düştü.

Mısır vadeli kontratları dün yüzde 0,1 geriledikten sonra bugün 5,83 dolar/bushel, yani 229,5 dolar/ton seviyesinde yatay seyrediyor.