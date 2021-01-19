S&P: Çinliler tüketimde temkinli davranıyor

S&P, Çin'in 2020'de yüzde 2,3 büyüdüğü, bunun küresel büyümeyi 6 puanın üzerinde bir farkla geride bırakabileceği anlamına geldiği aktardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'deki tüketicilerin hâlâ temkinli olduğunu ve finansal koşulların 2020'nin sonunda sıkı olmaya devam ettiğini, bu durumun toparlanmanın ivmesini sınırlayacağını belirtti.

ÇİNLİLER TÜKETİMDE TEMKİNLİ

Açıklamada, "Çin'deki tüketiciler hâlâ temkinli davranıyor ve finansal koşullar 2020'nin sonunda sıkı olmaya devam etti. Bu, toparlanmayı rayından çıkarmayabilir ancak ivmesini sınırlayacaktır." denildi.

"ÇİN'İN TOPARLANMASI KAYDA DEĞER ANCAK TAMAMLANMADI"

Çin'in ekonomik toparlanmasının kayda değer olduğu ancak tamamlanmadığına işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 7 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tahmine yönelik temel yukarı yönlü risklerin, hükümetin yüzde 8'e yakın büyüme hedefi ve makro politikaların bu hedefe ulaşmak için belirlenmesi olduğu bildirildi.

GEÇEN YILIN BAŞINDAKİ GELİR ŞOKU HENÜZ HAFİFLEMEDİ

Perakende satışların, geçen yıl aralıkta yüzde 5'in altına indiği ve koronavirüs salgını öncesi yüzde 8 civarında seyreden seviyelere dönmediği hatırlatılan açıklamada, geçen yılın başındaki gelir şokunun henüz tam olarak hafiflemediği aktarıldı.