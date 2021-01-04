SPK 2021 gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi

SPK, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nce yapılacak gayrimenkul değerlemelerine esas teşkil edecek 2021 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi oluşturuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2021 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

791 LİRA İLE 7 BİN 537 LİRA ARASINDA

Kurul kararının ekinde yer alan listede değerleme ücretleri, söz konusu gayrimenkulün niteliğine göre 791 lira ile 7 bin 537 lira arasında değişiyor.

BELİRLENEN ÜCRETLER ASGARİ NİTELİKTE

SPK kararında, belirlenen ücretlerin asgari nitelikte olduğu ve taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücretin belirlenebileceği belirtildi.

BRÜT METREKARE BAZINDA DEĞERLEME ÜCRETLERİ

Tarife kapsamında, 2021'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 791 lira ile 1.110 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 1.033 lira ila 2 bin lira arasında uygulanacak.

Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 810 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 959 lira düzeyinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için değerleme ücreti 3 bin 198 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 118 lira olarak alınacak.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 738 lira olacak. Bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 921 lira düzeyinde belirlenirken, 501'den fazla olanlar için 1.105-2 bin 663 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 5 bin 24 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 6 bin 595 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.553 lira ila 7 bin 537 lira arasında olacak.