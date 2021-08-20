Euro
9.9807
0.08%
Dolar
8.5329
0.31%
Altın
490.5
0.94%
Borsa
1.438
-0.1%
Bitcoin
397.010
4.00%
EXEN Coin
26.64
-0.33%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    SPK'dan üç şirketin halka arzına onay

    Sermaye Piyasası Kurumu, üç şirketin halka arzına onay verdiğini yayınladığı bir bültenle duyurdu.
    • REUTERS
    • 20.08.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SPK'dan üç şirketin halka arzına onay

    Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) dün akşam yayınlanan bülteninde; Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ile YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri'den oluşan üç şirketin halka arzına onay verdiği duyuruldu.

    ŞİRKETLER SERMAYE ARTIRIMI YÖNTEMİ İLE HALKA ARZ EDİLECEK

    Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi'nin sermaye artırımı yöntemiyle halka arzına, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri'nin ise sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arzına izin verildi.

    SPK dan üç şirketin halka arzına onay #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir