SPK'dan üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurumu, üç şirketin halka arzına onay verdiğini yayınladığı bir bültenle duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) dün akşam yayınlanan bülteninde; Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ile YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri'den oluşan üç şirketin halka arzına onay verdiği duyuruldu.

ŞİRKETLER SERMAYE ARTIRIMI YÖNTEMİ İLE HALKA ARZ EDİLECEK

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi'nin sermaye artırımı yöntemiyle halka arzına, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri'nin ise sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arzına izin verildi.