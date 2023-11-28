SPK'dan portföy yöneticisine bağlı personele lisans şartı getirildi SPK, portföy yöneticilerine bağlı yardımcı personelin faaliyette bulunabilmesi için yeni bir belge tanımlandı.

AA

Portföy yöneticilerinin verdiği hizmet kalitesini artırmak ve sorumluluklarının çerçevesini çizmek için yeni bir karar alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personele "Düzey 1" lisansı zorunluluğu getirildi.

SPK'nın, Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki değişiklikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Değişiklikle, fon müdürü ve portföy yöneticileri dışında kalan ve portföy yönetim şirketleri bünyesinde oluşturulan birimlerde görevli diğer ihtisas personelinin de tebliğde belirtilen haller saklı kalmak üzere, tam zamanlılık esasına göre ve münhasıran ilgili görev için istihdam edilmesi zorunlu olacak.

Personel Düzey 1 lisansına sahip olmalı

Tebliğ değişikliğiyle portföy yöneticisine bağlı yardımcı olarak çalışan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansına sahip olması gerekecek.

Çalışma süreleri belirlendi

Portföy yöneticisi yardımcısı olarak en fazla 3 yıl çalışılabilecek, portföy yöneticiliği için Kurul düzenlemelerinde aranan lisansların edinilmesi halinde ise bu süre 5 yıla kadar uzayabilecek.

Yatırım danışmanlığı ile ilgili madde

Bugün itibarıyla yürürlüğe girerken aynı tebliğin 1. maddesine, şu fıkra eklendi:

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yatırım danışmanlığı faaliyet yetki belgesi almış ve araştırma uzmanının yatırım danışmanı olarak görevlendirildiği şirketler tarafından bu tebliğin 20. maddesinin 7. fıkrasına en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunludur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)