Spot altın fiyatları kayıplarını artırdı

Çatışma kaynaklı piyasa dalgalanmaları ve genel satış baskısı güvenli liman talebini azalttığı için kıymetli metallerin fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın piyasalarda geniş çaplı oynaklığı körüklemeye ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle spot altın perşembe günü erken saatlerde ons başına 4 bin 500 doların altına düştü ve kayıplarını artırdı.

Altın, Perşembe günü TSİ 06.05 itibarıyla ons başına 4 bin 426,50 dolardan işlem gördü ve gün içinde yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

ALTINDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ

Son düşüş, son haftalardaki sert ve dalgalı satışların ardından geldi. Altın fiyatları, 28 Şubat'ta çatışmaların başlamasından bu yana yüzde 15 düştü ve Ocak 2026'daki ons başına 5 bin 595 dolarlık rekor seviyesinin oldukça altında işlem görüyordu.

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları, yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 1983'ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE

Gümüşün ons başına fiyatı da düşüş göstererek yüzde 2'nin üzerinde azalarak 69,73 dolara geriledi.

ABD-İRAN İLİŞKİLERİ

ABD ve İranlı yetkililerin çelişkili açıklamalarının ardından gerginlik yaşandı. Beyaz Saray barış görüşmelerinin devam ettiğini savunurken Tahran, ABD'nin önerilerini reddetti ve hayati önem taşıyan denizcilik rotası üzerinde egemenlik yetkisi de dahil olmak üzere kendi taleplerini ortaya koydu.

Altın, jeopolitik krizler sırasında geleneksel olarak güvenli liman varlığı olarak görülse de, yükselen petrol fiyatları ve artan enflasyon korkuları, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini artırarak, getiri sağlamayan altının cazibesini azalttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Orta Doğu'daki çatışma, enerji fiyatlarını yükselterek ve özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik kesintilerine ilişkin endişeleri artırarak daha geniş finansal piyasaları da tedirgin etti.

SPOT ALTIN NE DEMEK?

Spot altın, anlık piyasa fiyatı üzerinden, hemen teslim edilmek üzere alınıp satılan altın Spot piyasada alım-satım yapıldığında genellikle işlemden sonraki 1-2 iş günü içinde altın teslim edilir. Kuyumcularda gram altın fiyatı ile spot altın fiyatı arasında işçilik ve vergi farkı bulunuyor.