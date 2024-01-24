SSK ve Bağkur emeklileri, yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor.
Bu yıl 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olmuştu.
AK Parti Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin maaşlarına yüzde 5 daha zam yapılacağını duyurdu ve bu zam oranı yüzde 42,5'e çıkarıldı.
Emeklilerin zam oranı, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sonra da Meclis Genel Kurulu'na getirildi.
Bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam katıldığı yayında emekli maaşlarına yüzde 5 zamma ilave olarak yeniden bir değerlendirme yapıldığını açıkladı ve yeni zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.
Çalışma hayatındaki zam oranları eşitlendi
Böylece 2024'te çalışma hayatındaki kesimler aynı oranda zam almış oldu.
Asgari ücret zammı yüzde 49, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 49,25 olurken SSK ve Bağkur emeklileri de memurlarla aynı oran olan yüzde 49,25 zam aldı.
Bu yıl asgari ücrete bir kez memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerine de iki kez zam yapılacak.
En düşük maaş 10 bin lira
Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 49,25 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.
İşte emeklilerinin yeni maaşları
Şimdi emekliler yeni maaşlarının ne kadar olacağını hesaplıyor. Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 49,25 zam birlikte şöyle olacak:
Eski maaş / Yeni maaş
10.000 lira / 14.925 lira
10.250 lira / 15.298,125 lira
10.500 lira / 15.671,25 lira
10.750 lira / 16.044,375 lira
11.000 lira / 16.417,7 lira
11.250 lira / 16.790,625 lira
11.500 lira / 17.163,75 lira
11.750 lira / 17.536,875 lira
12.000 lira / 17.910 lira
12.250 lira / 18.283,125 lira
12.500 lira / 18.656,25 lira
12.750 lira / 19.029,375 lira
13.000 lira / 19,402,5 lira
13.250 lira / 19.775,625 lira
13.500 lira / 20.148,75 lira
13.750 lira / 20.521,875 lira
14.000 lira / 20.895 lira
14.250 lira / 21.268,125 lira
14.500 lira / 21.641,25 lira
14.750 lira / 22.014,375 lira
15.000 lira / 22.387,5 lira
15.250 lira / 21.746,5 lira
15.500 lira / 22.760,625 lira
15.750 lira / 23.506,875 lira
16.000 lira / 23.880 lira
16.250 lira / 24.253,125 lira
16.500 lira / 24.626,25 lira
16.750 lira / 24.999,375 lira
17.000 lira / 25.372,5 lira
17.250 lira / 25,745,625 lira
17.500 lira / 26.118,75 lira
17.750 lira / 26.491,875 lira
18.000 lira / 26.865 lira
18.250 lira / 26.025,5 lira
18.500 lira / 27.238,125 lira
18.750 lira / 27.984,375 lira
19.000 lira / 28.357,5 lira
19.250 lira / 28.730,625 lira
19.500 lira / 29.103,75 lira
19.750 lira / 29.476,875 lira
20.000 lira / 29.850 lira
20.250 lira / 30.223,125 lira
20.500 lira / 30.596,25 lira
20.750 lira / 30.969,375 lira
21.000 lira / 29.946 lira
21.250 lira / 31,342,5 lira
21.500 lira / 32.088,75 lira
21.750 lira / 32.461,875 lira
22.000 lira / 32.835 lira
22.250 lira / 33.208,125 lira
22.500 lira / 33.581,25 lira
22.750 lira / 33.954,375 lira
23.000 lira / 32.798 lira
23.250 lira / 34.327,5 lira
23.500 lira / 35.073,75 lira
23.750 lira / 35.446,875 lira
24.000 lira / 35.820 lira
24.250 lira / 36.193,125 lira
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