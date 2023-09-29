Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise negatiften durağana çıkarıldı.

AA & Ensonhaber

Alınan önlemler meyvelerini veriyor, ekonomide olumlu sinyaller başladı.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun 'B' olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise politika değişikliği nedeniyle negatiften durağana çevrildiği bildirildi.

Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve doları düşürme amacıyla politika faizini haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30'a yükselttiği, mali bozulmanın dengelenmesi için bazı dolaylı vergileri uygulamaya koyduğu anımsatıldı.

Yenilenen siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla 2026'ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada durağan kredi notu görünümünün ortodoks para politikalarının yeniden uygulanmasından dolayı Türkiye'nin kredi itibarına yönelik dengeli riskleri yansıttığı kaydedildi.

"Görünüm pozitife çevrilebilir"

Para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği ifade edildi.