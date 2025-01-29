Starbucks'ın satışları, son çeyrekte de düşmeye devam etti

AA

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 4 azaldı.

Finansal takviminde 29 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayınladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları, söz konusu dönemde gerilemesini sürdürdü.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD ile uluslararası pazarlarda da yüzde 4 geriledi.

ÇİN'DEKİ SATIŞLAR YÜZDE 6 GERİLEDİ

Starbucks'ın Çin'deki satışları ise yüzde 6 azalış gösterdi.

9,4 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Starbucks'ın geliri 29 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermeyerek 9,4 milyar dolar oldu.

HİSSE KAZANÇLARI AZALDI

Şirketin hisse başına kârı ise 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 23 azalışla 69 sente indi.

Şirketin geliri ve kârı azalmasına karşın bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

GERİLEME İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEĞİN BOYKOT EDİLMESİYLE BAŞLADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son dört çeyrekte negatif etkilenmişti.

SATIŞ TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Kahve zinciri, 2023'ün ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkisiyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

GELİRİ AZALDI

Şirketin geliri, geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Starbucks, küresel satışlarının geçen yıl nisan-haziran döneminde yüzde 3, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 gerilediğini bildirmişti.