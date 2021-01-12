Stok verileri öncesi petrol fiyatları yüzde 1'den çok yükseldi

Ham petrol fiyatları, ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verilerin açıklanması öncesinde yüzde 1’in üzerinde arttı.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 275 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğalgaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 84'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam üç adet artışla 360 adete yükseldi.

BRENT PETROLÜN FİYATI 56.30 DOLAR

Gelişmelerle mart teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,15 artışla 56.30 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1,28 artışla 52.92 dolara yükseldi.

API VE EIA VERİLERİ YARIN AÇIKLAYACAK

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute-API) ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verileri, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi de (EIA) ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri çarşamba günü açıklayacak.