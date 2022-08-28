Meyve ve sebzelere yönelik geliştirilen yeni hal kayıt sistemi ile fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçilmesi planlanıyor.

Tarımda fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilenuygulamalardan biri hal kayıt sistemi.

Tarımda dijital takip sistemi için yapılan çalışmalarla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Temel gıda ürünlerinde hal kayıt künyesi var"

"Uzun zamandır şunları gözlemledik. Enflasyonist ortamda temel gıda ürünlerindeki fiyat artışı tüketiciyi son derece rahatsız ediyor. Kamu otoritesi çare arayışında. Biz tüketici Konfederasyonu olarak şunu önerdik. Temel gıda ürünlerinde hal kayıt künyesi var. Burada hangi ürünün nereden alındığı kaça alındığı gözüküyor."

Stokçuluğa karşı yeni hal kayıt sistemi - VİDEO

Tüketici, karekod ile ürünü inceleyebilir

"Hatta karekodu okuyacak uygulamayı cep telefonuna indirilen tüketicilerimiz karekodu okutarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler."

Ekimi yapılmayan ürünün ekimi sağlanacak

"Bunu biraz daha genişletmek lazım. Ne zaman? Tarımda ekim başlamadan. Tarım Bakanlığı'nın örgütlenmiş birimleri var. Bu birimler kim ne ekecek? Bilgileri toplayacak. Arpa, yulaf, mısır, patates, soğan, domates bunların hepsinin tespiti merkezi sistemde görüldüğü zaman planlamaya dahil edilebilecek. Tarım Bakanlığı nerede eksik varsa, ekimi yapmayan üreticilerin bir kısmını üretime yönlendirecek."

Artık ürünler çöpe atılmayacak

"Böylelikle hasat sonunda bazı üreticilerimiz ürünleri çok fazla çıktı, arz fazlası satılmıyor diye çöpe atmayacak, hayvan yemi yapmayacaklar. Arada kim hangi malı aldı? Dijital takip sistemi ile bu görülebildiği için kim piyasaya sürmüyor, kim tutuyor bu görülecek."

Stokçuluk yapanlar cezalandırılacak

"Stokçuluk suç olduğuna göre serbest rekabet ortamında herkes malını alıp satacak ama kim malı elinde tutarak piyasada fiyatın yükselmesine yol açıyor onu tespit edebilecek. Böylelikle stokçuluk yapan cezalandırılacak. Tüketici de serbest piyasada kim hangi fiyata satıyor. Nerede ucuz, kaliteli var onu satın alma imkanına kavuşabilecek."

Dijital takip sistemiyle tüketici de zarar etmeyecek

"Fiyatı oluşturan arz talep dengesidir. Bir defa arz talep dengesi en baştan planlanacağı için arz fazlası olmayacak stokçuluk yapmayacak kimse, israf olmayacak. Ne kadar tüketim ihtiyacı var ne kadar ihracat potansiyeli varsa o kadar üretim yapılacak.

Tam rekabet ortamında kim ucuz, tüketici nereden bilecek derseniz tüketici parayı zor kazanıyor. Market market geziyor, manav pazar bakıyor. Nerede ucuz, kaliteli var onu satın alıyor.

Hem işini düzgün yapan tüccarlar da para kazanacak, bilinçli tüketici de zarar etmeyecek ve huzurlu bir alışveriş ortamı olacak."