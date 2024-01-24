Strateji raporu yayınlandı! BIST 100 hedefi yüzde 43 artışla 11.425 puan Türkiye'de faaliyet gösteren bir yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu, ekonomide öngörülebilirlik ve olası not artırımlarının yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekebileceğini öngördüğünü açıkladı.

AA

Türkiye'ye yatırımcı ilgisi devam ediyor.

Ulluslararası finans ve derecelendirme kuruluşları, Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu görüşlerini dile getiriyor.

Türkiye'den bir yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu da bu sene hisse senedi piyasalarına yabancı yatırımcı ilgisinin artabileceğini vurgulayarak, BIST 100 endeksinde 12 aylık hedeflerinin 11.425 puan olduğunu açıkladı.

Kurum, 2024 yılına ilişkin strateji raporunu yayınladı.

Güçlü "Türk Lirası" vurgusu

Raporda, 2024 için temel varsayımın, yavaşlayan ancak güçlü bir ekonomik faaliyetin yanı sıra yüksek olsa da düşüşe geçmiş enflasyon ile güçlü Türk Lirasından oluştuğu ifade edildi.

BIST 100 hedefi yüzde 43 artışla 11.425 puan

BIST100’ün şu anda Fiyat/Kazanç (F/K) oranı bazında gelişmekte olan piyasalara kıyasla yüzde 61 iskontolu işlem gördüğü belirtilen raporda, şunlar aktarıldı:

Yeni fiyat hedeflerimizi eklediğimizde, önümüzdeki 12 ay için endeks hedefimiz 11.425'e ulaşıyor ve bu da yüzde 43 yukarı yönlü bir artış anlamına geliyor. Bu raporda, en güncel makro varsayımlarımızı modellerimize dahil ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)