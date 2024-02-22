Su ürünlerinde ihracat hedefleri açıklandı! Türk somonu yeni ihracat kapıları araladı Su ürünlerinde bu yıl 2 milyar dolar, 2030 için ise 5 milyar dolar gelir hedefine odaklandığı açıklandı. İhracat ürün yelpazesine midye, Mersin bağlığı, kalkan balığı ve lahoz gibi türlerin de eklendiği bildirildi.

AA

Su ürünleri yetiştiricileri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı için Antalya'da bir araya geldi.

Şu anda Türk su ürünleri 100'ü aşkın ülkeye gönderiliyor.

Sektör, 2023 yılını 1,7 milyar dolarlık ihracat geliri ile kapattı.

2024'te 2 milyar dolar, 2030'te 5 milyar dolarlık ihracat hedefi var

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, su ürünlerinde bu yıl 2 milyar dolar, 2030 için 5 milyar dolar gelir hedefine odaklandıklarını söyledi.

Midye, siyah havyarı eklendi

Üreticilere teşvikler sağlandığına dikkati çeken Atalay, ürünlere midyeyi eklediklerini, siyah havyarın elde edildiği Mersin balığı üretimine başladıklarını belirtti.

"Balık türlerine kalkan, lahoz başta olmak üzere 20'ye yakın tür eklenecek"

İhracat hedefine ulaşabilmek için üretimini yaptıkları balık türlerine kalkan, lahoz başta olmak üzere 20'ye yakın türün ekleneceğini bildiren Atalay, şöyle konuştu:

Su ürünleri istihdama ciddi katkı sağlıyor. Su ürünleri alanında önemli adımlar atarak, bakanlık ve araştırma enstitüleriyle birlikte çalışarak dünya piyasasında söz sahibi olabilecek ürünler geliştiriyoruz.

"Kişi başı balık tüketimi 5,5 kilodan 8 kiloya ulaştı"

Atalay, kişi başı balık tüketimini artırmak için her türlü kampanyayı desteklediklerini, beş yılda kişi başı balık tüketiminin 5,5 kilogramdan 8 kilogramlara ulaştığını söyledi.

"Türk somonu dünya için önemli bir lezzet"

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, beş yıldır üretilen Türk somonunun dünya için önemli lezzet olduğunu vurguladı.

Coşkun, somon ihracatında yeni noktaların belirlendiğini ve ihracat miktarının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Türk somonundan 350 milyon dolarlık gelir sağlandı"

Geçen sene 45 bin ton Türk somonu ihraç ederek 350 milyon dolar gelir elde ettiklerini bildiren Coşkun, şöyle konuştu:

Türk somonunda marka yarattık. Bu sene 65 bin ton Türk somonu üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl 600 bin ton üretim, 2 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)