Şubat 2024 işsizlik oranı yüzde 8,7 oldu TÜİK, internet sitesinden şubat ayına ilişkin işsizlik oranını ve istihdam verilerini paylaştı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre, 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir ayda 147 bin kişi arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik oranı Ocak 2024'te 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde açıklanmıştı. Şubatta ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Şubatta işsiz sayısı 109 bin kişi azaldı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 54

İş gücü 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Atıl iş gücü oranı yüzde 24,5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.