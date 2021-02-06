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    Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
    • AA
    • 06.02.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 10:06
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    Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

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