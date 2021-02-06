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Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
- AA
- 06.02.2021 - 10:04
- Güncelleme : 06.02.2021 - 10:06
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
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