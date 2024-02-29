Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,04 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, yıllık ise yüzde 64,86 artış kaydetmişti.
Türkiye'nin şubat ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerden biri paylaşıldı.
AA Finans'ın şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Aylık enflasyonun yüzde 4,04 olması bekleniyor
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin etti.
Beklentiler yüzde 3,40-5 aralığında
Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.
Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 66,30
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.
2024 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,46
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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