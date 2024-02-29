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Ekonomi



Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,04 oldu

Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,04 oldu Önümüzdeki hafta başında şubat ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyonun geleceği noktaya ait beklentiler bir bir paylaşılmaya başlandı.