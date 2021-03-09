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    Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:21
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    Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

    "ÖDEMELERİ BUGÜN YAPIYORUZ"

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

    Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak #1

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