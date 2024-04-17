Şubat ayı ödemeler dengesi açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tarafından şubat ayı ödemeler dengesini paylaştı. Türkiye'de cari denge şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayı ödemeler dengesini paylaştı.

Buna göre, şubat ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 106 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 751 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 957 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 849 milyon ABD doları net çıkış ve 46 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

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