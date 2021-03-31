Şubat ayında 943 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 943 yatırım teşvik belgesine imza atarken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Şubat 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

PROJELERİN SABİT YATIRIM TUTARI 15.5 MİLYAR LİRA

Buna göre, şubatta verilen 943 yatırım teşvik belgesi alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 886 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

44 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 902 milyon 812 bin 182 lira olan ve 1.447 kişinin istihdamı öngörülen 44 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ ALAN 229 FİRMANIN SABİT YATIRIM TUTARI 2.1 MİLYAR LİRA

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 229 firmanın sabit yatırım tutarı 2 milyar 123 milyon 475 bin 53 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 10 bin 577 olarak gerçekleşti.