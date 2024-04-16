Şubat ayında perakende satışlar yıllık yüzde 25,1 arttı TÜİK, şubat ayına ait perakende satışları açıkladı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artış gösterdi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), internet sitesinden şubat ayına ait önemli bir veriyi daha açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 artış yaşadı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 yükseldi.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,3 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)