Şubatta 1.183 yatırım teşvik belgesi düzenlendi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her ay olduğu gibi verdiği yatırım ve teşvik belgelerinin sayısını yayınladı.

AA

Yatırım ve teşvik belgeleri verilen kurumun ilave tesis, üretim ve istihdamına olanak sağlıyor. Verilen belgeler takip edilerek, gelişmelere göre sonuçlandırılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 2023 Şubat ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, şubatta 1.183 yatırım teşvik belgesi verildi.

Toplam yatırım tutarı 4,4 milyar lira

Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplandı.

20 bin 521 kişiye istihdam olanağı

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İptal edilen belgeler

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 861 milyon 159 bin 568 lira olan ve 1465 kişiye istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Tamamlama vizesi verilenler

Bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 962 milyon 160 bin 423 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 279 oldu.