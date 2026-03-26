Sürdürülebilirlik profesyonelleri SustainHUB Academy'den mezun oldu

SustainHUB Academy ikinci dönem mezunlarını verdi. Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan profesyoneller, COP31 hazırlıklarına hız veren şirketlerin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkıda bulunacaklar.

Türkiye’de şirketlerin sürdürülebilirlik dönüşümünü yönetecek yeni bir profesyonel kuşağı yetişiyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde yürütülen SustainHUB Academy, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan ikinci dönem katılımcılarını mezun etti. Programı başarıyla tamamlayan profesyoneller, Türkiye’nin COP31 hazırlıkları hız kazanırken şirketlerin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayacak yetkinliklerle iş dünyasına katılıyor.

Altı modülden oluşan hibrit eğitim programı boyunca katılımcılar; sürdürülebilirlik yönetimi, yeşil pazarlama, karbon piyasalarının hukuki boyutu ve yapay zekanın sürdürülebilirlik hedeflerine entegrasyonu gibi kritik başlıklarda kapsamlı eğitim aldı.

Programın ikinci döneminde katılımcılar, iş dünyasında karşılaşılan gerçek vaka çalışmaları üzerinden uygulama deneyimi de kazandı. Anadolu Efes, Brisa, Eczacıbaşı Topluluğu, KPMG Türkiye, Sayın Law ve Şişecam gibi sürdürülebilirlik alanında öncü kurumlar, ESG stratejilerini ve saha uygulamalarını katılımcılarla paylaşarak programa katkı sundu.

Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında yetkin insan kaynağına duyulan ihtiyaç hızla artarken, iş dünyasında “yeşil yaka” olarak tanımlanan yeni bir profesyonel profili öne çıkıyor. Karbon yönetimi, ESG raporlama, sürdürülebilir finans ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda uzmanlaşan bu profesyoneller, şirketlerin iklim ve sürdürülebilirlik stratejilerinin hayata geçirilmesinde kritik rol üstleniyor.

MEZUNLARA BİR YIL BOYUNCA MENTORLUK DESTEĞİ

SustainHUB Academy mezunları için gelişim yolculuğu mezuniyetle sona ermiyor. Programı tamamlayan katılımcılar, SKD Türkiye üyesi şirketlerin deneyimli yöneticilerinden oluşan mentor havuzuyla eşleştirilerek bir yıl boyunca bire bir mentorluk desteği alacak. Bu süreçte mezunlar, şirketlerde yürütülen sürdürülebilirlik projelerini yakından takip ederek uygulama deneyimi kazanırken aynı zamanda SustainHUB Academy Alumni Network’e katılarak sürdürülebilirlik ekosistemi içinde yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacak.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, programın ikinci dönemini başarıyla tamamlamaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, iş dünyası için hem büyük bir fırsat hem de önemli bir sorumluluk anlamına geliyor. Yeşil dönüşüm yalnızca teknoloji ve finans meselesi değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı meselesi. SustainHUB Academy ile Türkiye’de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeşil yaka profesyonellerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Mezunlarımızın, şirketlerin sürdürülebilirlik kapasitelerini güçlendirerek yeşil dönüşüm yolculuklarında önemli roller üstleneceklerine inanıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan ise programın akademi ve iş dünyası arasındaki güçlü iş birliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Global etkisi yüksek girişimci araştırma üniversitesi vizyonumuz ve stratejik önceliklerimizden biri olan sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, SKD Türkiye ile yürüttüğümüz SustainHUB Academy ikinci dönemini başarıyla tamamladı. Akademik bilgi birikimi ile sektör deneyimini güçlü bir şekilde buluşturan bu program, katılımcılarına iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne yön verebilecek çok boyutlu yetkinlikler kazandırdı. Mezunlarımızın, ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli profesyoneller olarak şirketlerin dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol üstleneceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda, üniversite-sektör iş birliklerini güçlendirmeye ve sürdürülebilirlik odağında yeni nesil bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.