Suriye lirasının değerini yarı yarıya düştü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, kontrol ettiği bölgelerde ikinci kez yapılan devalüasyonla oluşan döviz kıtlığı nedeniyle para biriminin değerini ABD doları karşısında yarı yarıya düşürdü.

Suriye'de rejimin merkez bankası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolar kurunu yerel para birimi olan Suriye lirası karşısında iki katına çıkardığını açıkladı.

DOLAR KURU 2 BİN 512 SURİYE LİRASI

​​​​Kararın ardından resmi dolar kuru yüzde 100 artışla bin 256'dan 2 bin 512 Suriye lirasına yükseldi.

Açıklamaya göre, yurt dışından rejim bölgelerine yapılan para transferleri için ise 1 ABD doları 2 bin 500 Suriye lirası olarak belirlendi.

Esed rejimi en son Haziran 2020'de devalüasyona gitmişti. Yaklaşık 10 ay önce yapılan devalüasyonun ardından 1 dolar 704 Suriye lirasından bin 256 Suriye lirasına yükselmişti.

KARABORSA VE REJİMİN KURU BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI

Devalüasyonlara rağmen karaborsa ve resmi kur arasındaki fark devam ediyor. Karaborsada bugün itibariyle 1 dolar, 3 bin 200 Suriye lirasına tekabül ediyor.

"REJİM İÇİN BİR CAN YELEĞİ OLMAYACAK"

Suriyeli Ekonomi Uzmanı Gazeteci Murşid En-Nayif, Esed rejiminin bu adımını "Bana göre rejimin bu adımının arkasında Suriye'deki piyasalarda yaşanan dolar kıtlığı yer alıyor. İkinci neden ise rejimin ülkeye döviz transferini teşvik etmesinden kaynaklanıyor." dedi.

"REJİM İÇİN BİR CAN YELEĞİ OLMAYACAK"

Nayif, "Aileler artık kendilerine yurt dışından havale edilen dövizlerden daha fazla Suriye lirası elde edebilecek. Ancak bu adım ekonomik krizin içindeki rejim için bir can yeleği olmayacak." ifadelerini kullandı.

"REJİMİN VE KARABORSANIN ARASINDAKİ RAKAM FARKINI KAPATMAK İÇİN ADIM ATILDI"

OMRAN Araştırma Merkezinde Kıdemli Araştırmacı Sinan Hatahet de Esed rejiminin belirlediği resmi döviz kuru ile karaborsadaki fiyat arasındaki farkı bir nebze kapatmak için bu adımı attığını söyledi.

Hatahet, "Bu adımdan önce merkez bankasının belirlediği kur fiyatıyla piyasadaki arasındaki fark 3 kattı. Şimdi ise fark 600-700 Suriye lirasına düştü. Ancak bu oran da yine fazla." dedi.