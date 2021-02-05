Suriyeli göçünün piyasa yapısı üzerine etkisi analiz edildi

TCMB, "Çalışma Tebliğleri" çalışmasında, Suriyeli göç şokunun sonucunda, var olan firmaların büyüdüğü ve yeni firmaların kurulduğu sonucuna varıldığını aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde "Çalışma Tebliğleri" bölümünde Suriyeli göçünün firma performansı ve piyasa yapısı üzerine etkisi analiz edilen "Suriyeli Göçünün Firma Performansı ve Piyasa Yapısı Üzerine Etkileri" konulu bir çalışma yayınlandı.

Türkiye'deki tüm firmalara dair idari kayıt verileri kullanılarak Suriyeli göçünün firma performansı ve piyasa yapısı üzerine etkisinin analiz edildiği çalışmada, göç şokunun sonucunda, var olan firmaların büyüdüğü ve yeni firmaların kurulduğu belirtildi.

GÖÇ, KÜRULAN KÜÇÜK İŞLETME VE İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDI

Çalışmada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Miktarsal olarak, göçmen-yerli halk oranındaki yüzde 10'luk artış, ortalama firma satışını yüzde 4 ve kayıtlı firma sayısını yüzde 5 artırmaktadır. Yeni kurulan firmalar küçük firmalardır ve buna bağlı olarak piyasaya yoğunlaşması azalmıştır. Yaşanan göç sonucunda ihracat yapma olasılığı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği artmıştır.

İhracat fiyatlarında gözlemlenen düşüş, ihracattaki artışın bölgedeki firmaların rekabetçiliğinde bir artış ile açıklanabileceğini göstermektedir."