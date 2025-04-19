Suriyelilerin gidişinin iş gücüne etkisi ölçülecek

AA

Fabrikalarda ve imalat sanayinde ara eleman ve nitelikli işçi bulamama sorunu, Suriyelilerin iş gücüne katılımı ile rahatlamıştı.

Suriyelilerin rejim değişikliği ve iç savaşın bitmesi nedeniyle ülkelerine geri dönmesi, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye genelinde iş dünyasında eleman sorununun derinleşmesine neden oldu.

Şimdi Suriye’de 8 Aralık’ta başlayan yeni dönemle birlikte, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün iş gücü piyasalarına etkisine yönelik önemli bir saha çalışması yapılması planlandı.

GENİŞ ÇAPLI BİR ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Suriye’deki yeni dönemle birlikte Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün Türkiye’deki iş gücü piyasalarına etkisini ölçmek için ülke çapında geniş katılımlı bir saha araştırması başlattı.

16 BİN İŞLETMEYE SORULACAK

Ayrıca, 17 sektörün temsil edildiği 16 bin işletme nezdinde bir başka araştırma daha yapılacak.

SON DÖNÜŞLER 175 BİNİ AŞTI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 9 Aralık 2024’ten bu yana 175 bin 512 (33 bin 730 aile) Suriyeli ülkesine döndü.

TOPLAM DÖNÜŞ SAYISI: 915 BİN 515

2017-2025 yılları arasında dönen Suriyelilerin sayısının ise 915 bin 515 olduğu belirtildi.

SURİYELİ İŞ GÜCÜNÜN ÜLKELERİNE GERİ DÖNMESİNİN ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma için ilgili kurumlara bir yazı şu gönderildi:

Suriye’de 2024 Aralık ayında yaşanan gelişmeler sebebiyle, Türkiye’de ikamet eden Suriye uyruklu çalışanların bir kısmının ülkelerine geri dönmesi söz konusu olup, bu gelişmelerin ülkemiz iş gücü piyasalarına önemli etkilerinin olması beklenmektedir.

"SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNÜN TÜRK İŞ GÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ" ARAŞTIRILACAK

Bu etkileri ölçebilmek için "Suriyelilerin Dönüşünün Türk İş Gücü Piyasasına Etkileri" konulu bir araştırma yapılacağı belirtilen yazıda, ayrıca 17 sektörü yansıtacak şekilde 16 bin işletme nezdinde görüşmeler yapılacağı belirtildi.

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKACAĞI ŞEHİRLER

Araştırma, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ekonomik olarak ön plana çıkan sektörlerin temsilcileri, meslek odaları ve diğer ilgili kuruluşlarla yapılacak görüşmeler aracılığıyla yürütülecek.