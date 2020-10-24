Terörden arındırılan bölgelerle karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi amacıyla, sınır hattının Türkiye tarafına "Suriye Ticaret Merkezi" kurulması için çalışmalara başlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn ilçelerini birbirine bağlayan sınır kapılarının geçmişte Türkiye ve Suriye ekonomisine önemli katkılar sağlıyordu. Bu kapılar, 2011-2019 yılları arasında bölgenin eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olduğu dönemlerde zor günler yaşadı. Barış Pınarı Harekatı sayesinde ise bölge temizlendi.

KARŞILIKLI TİCARETİN YENİDEN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, harekat sayesinde Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinin terörden temizlenmesinin ardından açılan gümrük kapılarının sınırın iki tarafındaki ticaretin hareketlenmesine katkı sağlamaya başladığını söyledi.

“BÖLGE EKONOMİSİ CANLANMAYA BAŞLADI”

Peltek, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerle Türkiye'nin tekrar eski ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurguladı. Kapıların insani yardım ve ticari geçişlere açılmasıyla bölge ekonomisinin canlanmaya başladığını belirten Peltek, karşılıklı ticaretin yeniden geliştirilmesi için sınır hattına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Suriye'nin Şanlıurfa Akçakale sınırına ticaret merkezi kurulacak VİDEO

"FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Merkez ile amaçlarının hem Suriyelilerin ihtiyaçlarının bir noktadan teminini sağlamak hem de ekonomik açıdan karşılıklı ticaret imkanlarını pekiştirmek olduğunu belirten Peltek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da Suriye Ticaret Merkezi adı altında bir çalışma yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız sürüyor, 'nerede nasıl yapabiliriz' diye çok yönlü girişimlerde bulunuyoruz. Amacımız Suriyelilerin sınırımıza ülkemize geldikleri zaman bir noktadan ihtiyaçlarını temin edip ticari hayatımıza da katkı sunmalarını sağlamaktır. Bununla ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan ödenek aldık. Fizibilite çalışmasını bitirmek üzereyiz. Özellikle tarım ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu her bir kaleme hitap edebilecek fonksiyonlu bir merkezi faaliyete geçirmek istiyoruz.

SURİYELİLERİN GELDİKLERİNDE ALIŞVERİŞLERİNİ ORADA YAPMALARINI İSTİYORUZ

İş sektörlerini sınır hattına taşıyarak Suriyelilerin geldiklerinde alışverişlerini orada yapmalarını istiyoruz."

"BÖLGEMİZDE ZENGİNLİK OLACAK"

Peltek, iyi tarım faaliyetleri sürdürmek istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye iç savaşı öncesi müthiş bir sirkülasyon ile karşılıklı ticaret imkanları vardı. Sadece Suriye'nin sınırımızdaki ilçeleri değil Rakka, Şam ve Halep gibi ülkenin tamamına bizim Şanlıurfa olarak hem ihracatımız hem ithalatımız oluyordu. Daha çok günlük gıda tüketimine dayalı alışverişler oluyordu. Şimdi buradan o tarafa mal ve ürün gitmesini temin etmeye çalışıyoruz. Sınır olayları ve harekat döneminde ülke olarak çok sıkıntılar çektik.

TİCARİ SİRKÜLASYONDAN ŞANLIURFA HER AÇIDAN FAYDALANACAK

İki ülke arasında ticari sirkülasyon olunca bölgemizde ayrı bir zenginlik olacak. Özellikle Suriye ile ilgili olacak ticari sirkülasyonda Şanlıurfa her açıdan faydalanacaktır."