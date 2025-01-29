Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatı artacak

AA

Suriye'de Bass rejiminin 61 yıllık hakimiyetinin bitmesi sonucunda ticaret dahil her alanda yeni bir yapılanma içine girildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'ye gerçekleştirilen 350 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatını 500-600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

"SURİYE'NİN GÜMRÜK VERGİLERİNDE YAPTIĞI REVİZYON İHRACATI ARTIRACAK"

Kadooğlu, açıklamasında, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasıyla Suriye’yle 269 üründe gümrük vergisi revizyonuna gidildiğini ve bunun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

HUBUBAT VE BAKLİYAT İHRACATINI YILLIK 600 MİLYONA ÇIKARMA HEDEFİ

Suriye’ye yıllık 350 milyon dolarlık hububat, bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kadooğlu, "Önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.