Suruç narı, AB coğrafi işaret tescil belgesi aldı Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 11 ilin içinde bulunan Şanlıurfa'ya, kendi topraklarında yetişen bir ürünün AB coğrafi işaret alması haberi geldi.

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Şanlıurfa'ya bağlı Suruç ilçesinin adı ile anılan Suruç narının, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Bu tescil o bölgenin topraklarında yetişen çok özel ürünlere veriliyor. Ve tescillenen ürünlerin ekonomiye katkısı artıyor.

Suruç narı ise kabuk rengi sarı ana fon üzerinde kırmızı ve pembe renk tonlarında, büyüklük olarak iri ve orta iriliğe sahip bir meyve.

Nar iri ve kolay tanelenme özelliğine sahip. Yumuşak çekirdekli ve mayhoş-tatlı tadından dolayı genellikle sofralık nar olarak tüketiliyor.

Şanlıurfa'da AB coğrafi işareti alan ilk ürün

Açıklamada, kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkati çeken Suruç narının, Şanlıurfa'da AB coğrafi işareti alan ilk ürün olduğu vurgulandı.

Tescilin aşamaları

Suruç Belediyesince 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan Suruç narı, 2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesiyle kayıt altına alınmıştı.

Şimdi ise ürün, AB coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.