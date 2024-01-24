Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde son hafta Motorlu taşıtlar vergisinin 2024 yılı birinci taksitinin 31 Ocak gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

AA

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri, ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek.

İki eşit taksitle bölünüyor

Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor.

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödemesinin, 31 Ocak gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Ödemeler; İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

İlk taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)