Süs bitkileri ihracatının yeni hedefi 500 milyon dolar

Süs bitkilerinde 2021'de 147 milyon dolara çıkaran sektörün 2022 hedefi pazar payını çok daha yukarılara çekmek.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Avrupa'da 17 milyar dolarlık pazar olduğunu, ihracatı yüzde 3'lere çıkarmayı hedeflediklerini ve 2022 yılı hedefi 500 milyon dolar olarak açıklandı.

"DÜNYADA YAŞANAN LOJİSTİK SORUNLAR TÜRK ÜRETİCİSİNİN ÖNÜNÜ AÇTI"

İsmail Yılmaz, pandemiyle Avrupa'ya büyük ölçekte ürün gönderen Kenya, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkelerde yaşanan lojistik sorunlarının, Türk üreticilerin önünü açtığını anlattı. Yılmaz sadece kesme çiçekte değil, dış mekan, salon bitkileri ve orman ürünü çelenkleri gibi birçok kalem ürün olduğunu belirtiyor.

"AVRUPA PAZARINDA BÜYÜK BİR PASTA VAR"

İsmail Yılmaz, "Türkiye'ye 3 ile 5 saatlik uçuş mesafesinde olan Avrupa'da, 17 milyar dolar gibi çok büyük bir pasta var. Biz bu zamana kadar yüzde 1 bile bu pastadan pay alamıyorduk. 2022 yılında rakiplerimizin yaşadığı olumsuzlukları değerlendirerek, orta vadede payımızı yüzde 3'lere çıkarmayı hedefliyoruz.





500 MİLYON DOLARILIK KAZANÇ HEDEFLENİYOR

Ülkemize 500 milyon dolarlık kazanç getirmek istiyoruz." dedi.

“14 ŞUBAT SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRİYOR”

Kesme çiçek üreticilerinin özel günleri beklediğini vurgulayan Yılmaz, "2021 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 70 milyon dallık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu da 7 milyon dolarlık kazanç demek. Bu yıl ise bunu 80 milyon dala çıkaracağımızı düşünüyorum. Bu da 8 ile 9 milyon dolarlık kazanç anlamına geliyor. Kesme çiçekteki en büyük avantajımızın da altını çizmek istiyorum. Ürünlerin neredeyse tamamı kendi ülkemizde üretiliyor, yani katma değeri yüksek ürünler. Kazanılan tüm para ise ülkemizin kasasına giriyor." dedi.

KIRMIZI GÜL SERALARINDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Antalya'da “Sevgililer Günü”ne kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki mesaisi ise devam ediyor. Yüzlerce işçi seralardaki gülleri hasat ederek, 100 dallık demetlere çeviriyor. İhracat ürünlerinin dışında iç pazara da ürün yetiştirmenin telaşında olan üreticiler, binlerce dönüm örtülü alanda kırmızı gül ve özel gün çiçeklerinin hasadına başladı.

"GÜLLER DALINDA SATILIYOR"

Sektördeki bir firmanın yöneticisi Haydar Bülent Yıldırım, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle güllerin dalında satıldığını anlattı. Gülün farklı çeşitleri olduğunu, 10 yıl içinde yurt dışından gelen tohumlarla Avrupa pazarını beslediklerini aktaran Yıldırım, toprakta yetişen gülde yılda 3 kez, topraksız yetiştirilen gülde ise 2 ayda bir kesim yaptıklarını, dönüm başına 100 bin dalın üzerinde gül üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

“GERBERA RUHU RAHATLATIYOR”

Gül seralarında çalışma sürerken, rengarenk çiçek açan gerbera seraları da hasat gününü bekliyor. Binlerce dal gerberanın önce iç pazara, sonra yurt dışına dağılacağını aktaran Yıldırım, "14 Şubat'ın simgesi güldür. Fakat gerbera da vazgeçilmezdir. Kırmızı, sarı, mor birçok rengiyle baharı simgeler. Ruhu rahatlatıcı görselliği vardır. 'Sevgililer Günü'nde gerbera da alternatif çiçekler arasında yer alıyor." dedi.