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    Süt ürünü etiketlerine 'köy', 'ev', 'geleneksel' gibi ifadeler yazılamayacak

    Süt ürünü etiketlerine 'köy', 'ev', 'geleneksel' gibi ifadeler yazılamayacak

    Fermente süt ürünlerinin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ifadeler yer alamayacak.
    • 01.12.2022 - 05:03
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    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor.

    Kefir ve süzme yoğurdun tanımı yeniden düzenlendi

    AA'nın haberine göre; tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi.

    Türkiye'ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi.

    Süt ürünü etiketlerine köy , ev , geleneksel gibi ifadeler yazılamayacak #1

    Ayranda tuz oranı düşürüldü

    Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler düzenlendi.

    Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü.

    Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

    Süt ürünü etiketlerine köy , ev , geleneksel gibi ifadeler yazılamayacak #2

    Laktaz dışında enzim kullanılmayacak

    Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı.

    Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

    Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.

    "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" ifadeleri kalkıyor

    Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı.

    Peynir olarak oldukça fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen labne (labneh), ilgili tebliğinde düzenlenmek üzere bu tebliğ kapsamından çıkartıldı.

    Süt ürünü etiketlerine köy , ev , geleneksel gibi ifadeler yazılamayacak #3

    31 Aralık 2023'e kadar süre

    Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar geçiş süreci tanındı.

    Yapılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.


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