Suudi Arabistan, Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu Limanı'nı devreye aldı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, piyasaları sarstı..

Orta Doğu'da yaşananlar petrolün varil fiyatını 70 dolardan 120 dolara kadar çıkartarak küresel dengeleri bozdu.

İran'ın önce Hürmüz Boğazı'nı kapatarak petrol tankerlerinin geçişlerini durdurması, ardından misilleme olarak Körfez ülkelerindeki bazı rafineleri hedef almasıyla fiyatlar altüst olurken, yaşanan kesintiler ise dünya çapında krize yol açtı.

Buna karşı Suudi Arabistan'dan bir adım geldi.

HÜRMÜZ'E ALTERNATİF YENBU LİMANI DEVREYE ALINDI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar devam ederken, sevkiyatların farklı rotalardan devam ettiği ifade edildi.

Sevkiyat planlarının yeni koşullara göre revize edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Saudi Aramco, değişen bölgesel koşullara yanıt olarak Yenbu Limanı üzerinden alternatif ihracat rotalarıyla güvenilir enerji arzını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak sevkiyatları güvenli ve verimli şekilde en üst düzeye çıkarmaya devam etmektedir.



Sevkiyat planları yeni koşullara uygun şekilde güncellenmekte ve müşteriler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu süreçte önceliğimiz, piyasa istikrarını desteklerken güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürmektir.