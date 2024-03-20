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Suudi Arabistan, IMF ile Riyad'da bölgesel bir merkez açılması kararını onayladı

Suudi Arabistan, IMF ile Riyad'da bölgesel bir merkez açılması kararını onayladı Suudi Arabistan'da IMF ile kurum için bölgesel bir ofis kurulmasına dair daha önce alınan bir karar onaylandı.