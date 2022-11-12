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    Suudi Arabistan: OPEC+, petrol üretimi konusunda tedbirli olacak

    Riyad yönetimi, küresel ekonominin durumunu değerlendirdiklerini söyledi. Petrol üretimine işaret eden Suudi Bakan, sorumluluklarına vurgu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 09:24
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    Suudi Arabistan: OPEC+, petrol üretimi konusunda tedbirli olacak

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretiminin düşürülmesine ilişkin kararıyla ABD'nin tepkisini çekti.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, OPEC+ grubunun üretim konusunda temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.

    Suudi Arabistan'dan petrol üretimi açıklaması

    Riyad ve Rusya liderliğindeki 23 ulustan oluşan ittifak, üretimi tekrar kesmeye, sabit tutmaya veya rotayı tersine çevirmeye karar vermek üzere 4 Aralık'ta toplanacak.

    Selman, üyelerin küresel ekonominin durumuna baktığını ve birçok “belirsizlik gördüklerini” belirtti.

    Suudi Bakan, 'tedbirliyiz' mesajı verdi

    COP27 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da bulunan Selman, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Temamız tedbirli olmak. Bu durum, sorumlu olmak ve pazarın gereklerini gözden kaçırmamakla ilgili." dedi.

    IMF'nin 'en kötüsü gelmedi' uyarısı

    Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen ay yayınladığı ve birçok ekonomi için “en kötüsünün henüz gelmediğini” söylediği raporuna atıfta bulunan Selman, şöyle konuştu:

    "Durgunlukla ilgili bir mesele. Merkez bankalarının ne söylediğini ve yaptığını da görüyorum."

    Suudi Arabistan: OPEC+, petrol üretimi konusunda tedbirli olacak #1


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