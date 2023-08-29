Suudi Arabistan Sanayi Bakanı Hureyf: Türk yatırımcısına güveniyoruz Suudi Arabistan ile Türkiye arasında gelişen ekonomik ilişkiler, yeni yapılan sözleşmeler ve yatırım görüşmeleri ile gelişmeye devam ediyor.

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AA

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı'na katıldı.

Bakanı Hureyf, toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve birçok iş insanı ile bir araya geldi.

Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına Türkiye ziyaretine dair değerlendirmede bulundu.

"İki ülke ilişkileri ilerleme kaydetti"

Türkiye'yi ziyaret etmekten çok memnun olduğunu dile getiren Hureyf, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Başta sanayi ve madencilik sektörleri olmak üzere Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarını tanıtmaya çalıştıklarını belirten Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Hureyf, burada yaptığı konuşmada Türk yatırımcısına olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

Türk yatırımcısına güveniyoruz ve Türkiye'nin bu fırsatlardan yararlanmasını gönülden temenni ediyoruz.

Madencilik alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Ziyaretinin 5 gün süreceğini, bu kapsamda hükümet yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile görüşeceğini kaydeden Hureyf, bugün birçok toplantıya katıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile madencilik alanında iş birliğine ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Hureyf, Türkiye ziyaretini İstanbul'da tamamlayacağını dile getirdi.

"İki ülke arasında işbirliği yapılmasına özen göstereceğiz"

Bazı şirketleri de ziyaret ederek var olan imkanları yakından göreceğine işaret eden Hureyf, şu ifadeleri kullandı:

İki ülke arasında işbirliği yapılmasına çok özen gösteriyoruz. Sanayi ve madencilik alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin tamamlanması için var gücümüzle çalışacağız.

"Son yıllardaki olumlu gelişmelerin siyasi ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir gösterge"

Hureyf, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkilere dönüştürülmesi gerektiğini kaydederek, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında son yıllardaki olumlu gelişmelerin siyasi ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuyla ekonomisini sadece petrol alanında değil, çeşitli sektörlerde geliştirmek istediğini aktaran Hureyf, bundan dolayı birçok programın ortaya koyulduğunu ve en önemlisinin ulusal sanayi ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

"Topraklarımızda sizin yatırımlarınızı görmek istiyoruz.

Yatırım sisteminin daha net şekilde yatırımcılara izah edilmesi ve onların hak ve çıkarlarının da korunması gerektiğini kaydeden Hureyf, şöyle konuştu: