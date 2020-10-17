Suudi Arabistan ürününe damping soruşturması

Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin karar verildi.

Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e damping soruşturmasını da içeren, Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN" ÜRÜNÜNE SORUŞTURMA AÇILACAK

Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin başvurusuna istinaden, Suudi Arabistan Krallığı menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e yönelik bir damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.