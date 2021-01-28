Suudi Arabistan'da 3.1 milyar dolarlık yolsuzluk

Suudi Arabistan'da Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, iş adamları ve banka görevlilerini de kapsayan yaklaşık 3 milyar 100 milyon dolarlık rüşvet yolsuzluğunu ortaya serdi.

Suudi Denetleme Kurumu, kamu varlığını alan, görevini kendi çıkarı için ya da kamu zararına kullanan kişileri takip ediyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Merkez Bankası'yla iş birliği içinde bazı banka çalışanları ve iş adamlarının da karıştığı organize bir çeteden rüşvet alınmasına ilişkin yasal prosedürü uygulamaya başladı.

ÇETE ALDIĞI PARALARI ÜLKE DIŞINA TRANSFER EDİYOR

İş adamları, bazı banka çalışanları, güvenlik görevlileri ve ülkede ikamet edenlerin de aralarında bulunduğu belirtilen olayda söz konusu çetenin, bilinmeyen kaynaklardan para yatırdığı ve bu meblağı ülke dışına transfer ettiği ifade edildi.

Soruşturulan yolsuzluğun 11 milyar 600 milyon riyal (yaklaşık 3 milyar 93 milyon dolar) değerinde olduğu kaydedildi.

OLAY KAPSAMINDA 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bankaya gitmekte olan 5 kişinin yanı sıra 7 iş adamı, 12 banka çalışanı ve 1 emniyet görevlisini gözaltına aldı.

RÜŞVET, SAHTECİLİK, KARA PARA AKLAMA

Olay kapsamında ayrıca rüşvet, sahtecilik ve yasa dışı mali kazanç, ticari faaliyetleri gizleme ve kara para aklamada nüfuzunu kullanma suçlarına karıştığından şüphelenilen 5 vatandaş da gözaltına alındı.

Halihazırdaki soruşturmalar, bir dizi hayali ticari yapı kurulması, banka hesabı açılması ve bu hesaplardan para yatırılıp-çekilmesi kapsamında iş adamları ve bir banka müdürü hakkında yürütülüyor.